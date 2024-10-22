Водитель грузовика ответит в суде за гибель ребенка и полицейских в ДТП на Ставрополье

Следователи передали в суд уголовное дело о гибели четырех человек в ДТП на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск в Петровском округе Ставрополья. Виновником аварии стал 56-летний водитель грузовика, сообщает Newstracker со ссылкой на краевое управление СК.

По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года подсудимый не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, в котором находились четыре человека. В результате все они погибли, в том числе десятилетний ребенок и двое сотрудников местной полиции.

Отмечается, что фигурант не признал вину в инкриминируемом преступлении. Он рискует получить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.