Водитель грузовика ответит в суде за гибель ребенка и полицейских в ДТП на Ставрополье

Следователи передали в суд уголовное дело о гибели четырех человек в ДТП на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск в Петровском округе Ставрополья. Виновником аварии стал 56-летний водитель грузовика, сообщает Newstracker со ссылкой на краевое управление СК.
По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года подсудимый не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, в котором находились четыре человека. В результате все они погибли, в том числе десятилетний ребенок и двое сотрудников местной полиции.
Отмечается, что фигурант не признал вину в инкриминируемом преступлении. Он рискует получить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
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