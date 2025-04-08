Водитель грузовика ответит в суде за ДТП с гибелью ребенка под Нижним Новгородом

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении водителя КамАЗа, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в смертельном ДТП, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.
Трагедия произошла в поселке Большое Пикино. Установлено, что фигурант, следуя за рулем грузовика, сбил девятилетнего велосипедиста. Мальчик получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.
Автомобилист скрылся с места ДТП, однако позже был задержан. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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