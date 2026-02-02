Водитель грузовика, насмерть сбивший пешехода в Свердловской области, получил 1,5 года колонии

В Асбесте Свердловской области суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП на пешеходном переходе. Водитель грузового автомобиля получил наказание за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант, управляя седельным тягачом «МАЗ», превысил допустимую скорость. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водитель не уступил дорогу гражданину и сбил его.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Автомобилисту назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.