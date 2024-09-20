Водитель грузовика насмерть сбил ребенка в Ростове-на-Дону при попытке проскочить на красный

Правоохранители Ростова-на-Дону раскрыли детали дорожной аварии, жертвой которой стал 12-летний мальчик. Об этом сообщила RostovGazeta.ru.
Согласно данным регионального УГИБДД, 22-летний водитель грузовика сбил школьника, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора. Ребенок пересекал улицу Добровольского по пешеходному переходу на самокате.
Пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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