Водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Волгограде

Грузовик сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Ворошиловском районе Волгограда. Авария произошла утром в среду, 16 июля, на улице Ардатовской. Об этом сообщил сайт «НовостиВолгограда» со ссылкой на заместителя начальника отдела ГИБДД Волгоградской области Виталия Тройнина.

Правоохранитель отметил, что пострадавшая от тяжелых травм скончалась до прибытия скорой помощи. Сейчас на месте происшествия ведут работу сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по факту гибели женщины.

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