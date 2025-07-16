Водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Волгограде

Грузовик сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Ворошиловском районе Волгограда. Авария произошла утром в среду, 16 июля, на улице Ардатовской. Об этом сообщил сайт «НовостиВолгограда» со ссылкой на заместителя начальника отдела ГИБДД Волгоградской области Виталия Тройнина.