Водитель грузовика насмерть сбил мужчин, которые ремонтировали машину на трассе в Карелии
Смертельная авария с участием грузовика произошла вечером 24 октября в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.
Авария произошла на на 350-м километре трассы «Кола». Водитель грузовика сбил мужчин, которые ремонтировали машину на обочине дороги. Оба пострадавших погибли от полученных травм.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
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