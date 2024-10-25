Водитель грузовика насмерть сбил мужчин, которые ремонтировали машину на трассе в Карелии

Смертельная авария с участием грузовика произошла вечером 24 октября в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.

Авария произошла на на 350-м километре трассы «Кола». Водитель грузовика сбил мужчин, которые ремонтировали машину на обочине дороги. Оба пострадавших погибли от полученных травм.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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