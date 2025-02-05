Водитель грузовика насмерть сбил 87-летнюю женщину в Петербурге

Пожилая жительница Санкт-Петербурга получила смертельные травмы в ДТП с участием грузовика. Авария произошла на Бухарестской улице во Фрунзенском районе, сообщает редакция сайта Neva.Today .

По опубликованной информации, 87-летнюю женщину госпитализировали с множественными травмами. Врачи диагностировали пенсионерке ушибы, переломы и повреждения внутренних органов.

Несмотря на усилия медиков, петербурженка скончалась спустя час после ДТП. Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.