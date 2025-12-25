Водитель грузовика МАЗ врезался в бетонное ограждение в Саратове

В Саратове 24 декабря водитель грузовика МАЗ попал в аварию и был госпитализирован с травмами. Об этом сообщили «СарИнформ» в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 15:40 на улице Механизаторов, 1 — на окраине Заводского района, недалеко от Березиной Речки. По предварительным данным, 39-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, обмотанное колючей проволокой.

На месте происшествия видны значительные повреждения кабины грузовика. Подробности аварии и причины, по которым водитель не смог избежать столкновения, пока не раскрываются.