Водитель Geely сбил насмерть двух пешеходов под Выборгом

В Выборгском районе водитель Geely во время обгона выехал на встречную полосу и сбил мужчину с женщиной. Оба пешехода погибли, сообщает Neva.Today .

Авария произошла 30 июля в 23:45 на четвертом километре дороги «Подъезд к пос. Смирново». По предварительным данным, 46-летний водитель Geely Coolray начал обгон с нарушением Правил дорожного движения и сбил двух человек.

Мужчина и женщина получили тяжелые травмы и скончались на месте. По данным полиции, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.