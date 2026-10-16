Водитель «Газели» сбил 17-летнего подростка в Кургане

В Кургане 17-летний подросток попал под колеса автомобиля ГАЗ на улице Бажова вечером 15 октября. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Об этом Ura.ru сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.

«17-летний подросток переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщили в ведомстве. По данным полиции, на одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов.

Авария произошла в 20:50. Автомобиль под управлением водителя 1978 года рождения двигался со стороны улицы Профсоюзной в направлении переулка Спартака.

В Госавтоинспекции призвали пешеходов пользоваться переходами и носить световозвращающие элементы в темное время суток. Они помогают водителям вовремя заметить человека на дороге.