Водитель «Газели» попал в реанимацию после столкновения с ограждением в Салехарде

Водитель «Газели» серьезно пострадал в ДТП в Салехарде. Об этом сообщил Telegram-канал «Салехард онлайн» со ссылкой на данные городской ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Броднева и Губкина. Согласно информации ведомства, автомобилист протаранил дорожное ограждение.

Мужчине потребовалась госпитализация. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение, добавило Ura.ru.

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