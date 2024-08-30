Водитель «Газели» попал в реанимацию после столкновения с ограждением в Салехарде
Водитель «Газели» серьезно пострадал в ДТП в Салехарде. Об этом сообщил Telegram-канал «Салехард онлайн» со ссылкой на данные городской ГИБДД.
Авария произошла на перекрестке улиц Броднева и Губкина. Согласно информации ведомства, автомобилист протаранил дорожное ограждение.
Мужчине потребовалась госпитализация. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение, добавило Ura.ru.
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