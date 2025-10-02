Водитель «Газели» попал в больницу после ДТП с фурой под Ижевском

Утром 1 октября на 65 километре трассы Ижевск — Ува произошла дорожная авария, о чем сообщила сайту Izhlife Госавтоинспекция отдела МВД «Увинский».

Согласно предварительным данным, 66-летний водитель микроавтобуса «Газель Бизнес», двигаясь в условиях ограниченной видимости из-за тумана, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком МАЗ с полуприцепом, за рулем которого был 60-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газели» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.