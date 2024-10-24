Смертельная авария произошла вечером 23 сентября на Ямале. Участниками ДТП стали «Газель» и фура Mercedes с полуприцепом, пишет URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию округа.

По информации полицейских, на 495-м километре автодороги Сургут — Салехард водитель «Газели» при завершении обгона не заметил большегруз, припаркованный возле проезжей части. В результате столкновения водитель первой машины получил тяжелые травмы и умер до приезда медиков.

Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку. Устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.