Водитель «газели» погиб при съезде в кювет под Пензой

В Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

Согласно предварительным данным, 66-летний автомобилист, управляя «газелью», потерял контроль над транспортным средством. В результате машина съехала в кювет.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Организована проверка.

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