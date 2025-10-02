Водитель «Газели» ответит в суде за смерть 12-летней девочки в Удмуртии

В Удмуртии перед судом предстанет 41-летний житель Можгинского района. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Об этом написал Izhlife .

Как полагает следствие, вечером 2 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Газель» на дороге Бемыж — Крымская Слудка в Кизнерском районе. Съездив на обочину, он сбил 12-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении. Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.

Теперь уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.