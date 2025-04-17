Водитель «Газели» насмерть сбил двухлетнюю девочку в Саратове

Двухлетняя девочка получила смертельные травмы, попав под колеса «Газели» в Кировском районе Саратова. Авария произошла возле одного из домов на 1-м Кооперативном проезде. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили представители областного СУ СК России.

Стражи порядка установили, что за рулем автомобиля находился местный житель. В результате ДТП ребенок скончался на месте от тяжелых травм.

Против шофера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.