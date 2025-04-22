Водитель «Газели» наехал на пешехода в Пензе
В Пензе на улице Литвинова Поляна произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
В понедельник, 21 апреля, около 20:00 автомобиль ГАЗ-A65R32 наехал на 46-летнего мужчину возле дома № 35. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
В тот же день в городе произошла еще одна серьезная авария — столкновение двух автомобилей и мотоцикла на улице Тиражной.
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