Водитель «Газели» наехал на пешехода в Пензе

В Пензе на улице Литвинова Поляна произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

В понедельник, 21 апреля, около 20:00 автомобиль ГАЗ-A65R32 наехал на 46-летнего мужчину возле дома № 35. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

В тот же день в городе произошла еще одна серьезная авария — столкновение двух автомобилей и мотоцикла на улице Тиражной.