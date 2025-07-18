Водитель фуры сбил девочку-подростка на «зебре» в Крымске

Несовершеннолетняя пострадала в ДТП на территории Крымского района. Авария произошла в четверг, 17 июля, около 17:00 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 44-летний водитель из другого города, не пропустил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей оказалась жительница Иркутской области. Ее доставили в ЦРБ Крымска с тяжелыми травмами. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Системы ПВО сбили над Россией 14 беспилотников за два часа
Трамп собрался построить супертюрьму на острове Алькатрас за 2 млрд долларов
УАЗ упал в реку в Нижегородской области, четыре человека погибли
«Европейские недоумки». Медведев высмеял новый пакет санкций ЕС
Еще 36 электрических подстанций построили и улучшили в Подмосковье
Почти 20 дорог отремонтируют в Балашихе в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте