Водитель фуры получил пять лет колонии за гибель двух человек в ДТП на пензенской трассе

Пензенский областной суд признал законным приговор по делу о смертельном ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал». Авария произошла в январе 2023 года недалеко от села Вирга в Нижнеломовском районе, пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.

Правоохранители установили, что водитель фуры Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen.

Жертвами аварии стали 54-летний шофер микроавтобуса и его 68-летняя пассажирка. Еще три человека получили тяжелые повреждения.

Виновника ДТП приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд вышестоящей инстанции отклонил апелляционную жалобу. Мужчина будет отбывать срок вколонии-поселения.