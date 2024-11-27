Водитель фуры получил пять лет колонии за гибель двух человек в ДТП на пензенской трассе

Пензенский областной суд признал законным приговор по делу о смертельном ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал». Авария произошла в январе 2023 года недалеко от села Вирга в Нижнеломовском районе, пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.
Правоохранители установили, что водитель фуры Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen.
Жертвами аварии стали 54-летний шофер микроавтобуса и его 68-летняя пассажирка. Еще три человека получили тяжелые повреждения.
Виновника ДТП приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд вышестоящей инстанции отклонил апелляционную жалобу. Мужчина будет отбывать срок вколонии-поселения.
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