Водитель фуры погиб после столкновения с деревом в Челябинской области

В Копейском городском округе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сайту kursdela.biz сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 26 января около 10 часов утра на 11-м километре дороги между поселениями Старокамышинск и Октябрьское. Водитель грузового автомобиля «Вольво» съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Причины произошедшего пока остаются неизвестными. Дорожные полицейские совместно со следователями ведут расследование обстоятельств трагедии.