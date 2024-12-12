Водитель фуры насмерть сбил пешехода в Удмуртии

Дорожная авария, в которой погиб пешеход, произошла накануне на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Игринском районе Удмуртии. Об этом рассказал сайт udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Водитель грузовика с полуприцепом наехал на 68-летнего мужчину, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. От удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой грузовик.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.