Водитель фуры насмерть сбил пешехода в Удмуртии

Дорожная авария, в которой погиб пешеход, произошла накануне на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Игринском районе Удмуртии. Об этом рассказал сайт udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Водитель грузовика с полуприцепом наехал на 68-летнего мужчину, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. От удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой грузовик.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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