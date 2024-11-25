Водитель фуры насмерть сбил пешехода на трассе в Тюменской области

Смертельная авария с участием большегруза произошла на трассе Тюмень — Богандинский. Жертвой дорожного происшествия стал пешеход, передает Ura.ru со ссылкой на представителей тюменской Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, неизвестный мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего угодил под колеса фуры. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают личность погибшего. Предположительно, он был вахтовым рабочим.
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