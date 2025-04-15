Водитель фуры насмерть сбил мотоциклиста на трассе под Челябинском

Один человек стал жертвой ДТП в Увельском районе Челябинской области. Авария произошла на 101-м километре трассы А-310, соединяющий регион с Казахстаном. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе челябинской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения за рулем фуры при повороте на перекрестке не предоставил преимущество встречному мотоциклу Yamaha. В результате столкновения байкер 1983 года рождения получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Специалисты ввели реверсивное движение транспорта на участке аварии. Правоохранителям предстоит установить все детали ДТП. Проводится проверка.
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