Сегодня 14:29 Водитель фуры наехал на охранника в Тюменской области. Мужчина погиб
Смертельная авария, в которой погиб охранник стоянки, произошла накануне на 539-м километре федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщил
сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.
Водитель фуры не заметил 63-летнего мужчину, который в этот момент находился на стоянке, и наехал на него. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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