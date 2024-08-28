Водитель фуры наехал на охранника в Тюменской области. Мужчина погиб

Смертельная авария, в которой погиб охранник стоянки, произошла накануне на 539-м километре федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.

Водитель фуры не заметил 63-летнего мужчину, который в этот момент находился на стоянке, и наехал на него. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.