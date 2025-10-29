Водитель фургона стал фигурантом дела о ДТП с трехлетним ребенком в Петербурге

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием трехлетнего ребенка. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в Приморском районе. Вечером на Верхне-Каменской улице 40-летний водитель фургона IVECO Daily сбил мальчика, пересекавшего проезжую часть на беговеле. Пострадавшего госпитализировали с закрытой травмой живота и переломом бедра.

Состояние юного пациента оценивают как тяжелое. Автомобилист был задержан. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.