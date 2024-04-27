Водитель фургона погиб при столкновении с КамАЗом в Краснодаре | 360°

27 апреля 2024, 13:12
Водитель фургона погиб при столкновении с КамАЗом в Краснодаре
Смертельная авария произошла на Восточном Обходе в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на данные УМВД РФ по городу.
Согласно информации ведомства, водитель КамАЗа остановился на трассе для замены колеса, включив аварийный сигнал. В какой-то момент в грузовик врезался фургон Hyundai под управлением 58-летнего мужчины.
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При столкновении водитель второго авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Краснодар
ДТП
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