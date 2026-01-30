Водитель Ford сбил нетрезвую пенсионерку в Удмуртии

Пенсионерка пострадала под колесами иномарки в Удмуртии. Дорожное происшествие случилось 27 января в поселке Ува напротив дома №7 по улице Энгельса. Об этом сообщил сайт izhlife.ru .

По информации региональной Госавтоинспекции, 68-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 65-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и попала в больницу. Правоохранители отметили, что у женщины были признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте она отказалась, ей выдали направление на медицинское освидетельствование.