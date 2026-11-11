Водитель Ford Focus сбил 10-летнего мальчика в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области 10-летний мальчик попал под колеса Ford Focus. Об этом сообщили Piter.TV в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, около шести часов вечера 10 ноября на 2 км автодороги «Подъезд к Красносельскому району», вне населенного пункта, 65-летний водитель за рулем Ford Focus, двигаясь в сторону Красного Села, наехал на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ученик четвертого класса с множественными травмами был госпитализирован. Госавтоинспекция Ломоносовского района проводит проверку по факту аварии.