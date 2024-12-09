Водитель эвакуатора насмерть сбил пешехода в Ленобласти

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ленобласти. В Выборгском районе 26-летний водитель спецтехники сбил пешехода, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на восьмом километре дороги Голубые озера — Поляны. По предварительным данным, мужчина, личность которого устанавливается, попал под колеса эвакуатора. Пострадавший скончался на месте.

Проводится проверка. Известно, что автомобилист 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году.