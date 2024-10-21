Водитель электросамоката погиб после ДТП с двумя иномарками в Нижегородской области

Смертельная авария с участием СИМ произошла в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на УГИБДД РФ по региону.
Происшествие случилось на Красноармейской улице. Согласно данным ведомства, 22-летний водитель электросамоката столкнулся с машиной Nissan, которая следовала впереди. Из-за удара молодой человек упал на левую полосу, где на него наехала иномарка Renault.
Самокатчик скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Проводится проверка.
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