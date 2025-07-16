Водитель электропитбайка пострадал в ДТП с легковушкой под Курганом

В Щучанском районе Курганской области произошла дорожная авария с участием электропитбайка. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По информации полиции, водитель автомобиля Lada Granta, совершая поворот налево, не предоставил преимущество байку марки Syccuda, управляемому молодым человеком 2003 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы.

Известно, что пострадавший находился за рулем без обязательного защитного шлема и водительских прав. Проводится проверка.