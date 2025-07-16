Водитель электропитбайка пострадал в ДТП с легковушкой под Курганом

В Щучанском районе Курганской области произошла дорожная авария с участием электропитбайка. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По информации полиции, водитель автомобиля Lada Granta, совершая поворот налево, не предоставил преимущество байку марки Syccuda, управляемому молодым человеком 2003 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы.
Известно, что пострадавший находился за рулем без обязательного защитного шлема и водительских прав. Проводится проверка.
Качества ямочного ремонта на Станционной улице проверили в Мытищах
Трамп раскрыл позицию Мелании по вопросу Украины
Соревнования по многоборью кинологов прошли на базе Щелковского колледжа
Украине предрекли многомиллиардные долги после завершения конфликта
Церемония прощания с Юрием Морозом завершилась в Москве
Еще 25 тысяч пациентов с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте