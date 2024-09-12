Водитель экскаватора сбил школьницу на «зебре» в Тюмени

Школьница попала под колеса экскаватора в районе Профсоюзной улицы в Тюмени. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, землеройная машина сбила 14-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель заявил, что не заметил ребенка.

У пострадавшей диагностировали травму ноги. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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