Водитель экскаватора сбил школьницу на «зебре» в Тюмени
Школьница попала под колеса экскаватора в районе Профсоюзной улицы в Тюмени. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Согласно информации ведомства, землеройная машина сбила 14-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель заявил, что не заметил ребенка.
У пострадавшей диагностировали травму ноги. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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