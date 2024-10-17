Водитель доставки погиб в смертельном ДТП в Башкирии
В Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля доставки. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГАИ республики.
На трассе «Урал» ночью водитель «Газели» не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Сидящий за рулем мужчина погиб на месте. По предварительной версии, он уснул, проводится проверка.
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