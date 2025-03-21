Водитель до смерти избил другого автомобилиста на дороге в Приморье и отправился в колонию

Суд в Приморье вынес приговор автомобилисту по делу о гибели мужчины. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Установлено, что на трассе в Надеждинском районе произошла авария, за которой последовал конфликт участников ДТП. Фигурант жестоко избил второго водителя и скрылся. Его оппонент скончался от полученных травм.
Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет. Срок он проведет в колонии строгого режима.
Руководителя Ассоциации ветеранов СВО назначили в Можайске
«Светлая память погибшим». Губернатор Подмосковья — об открытии мемориала в память жертвам теракта в «Крокусе»
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