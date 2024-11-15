Водитель Chevrolet погиб в аварии с микроавтобусом в Ленобласти
В поселке Ермилово водитель Chevrolet Niva погиб, врезавшись в микроавтобус «Соболь». Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ленобласти.
Авария произошла вечером в четверг, 14 ноября. На Физкультурной улице 67-летний мужчина за рулем Chevrolet по неизвестной причине врезался в припаркованный «Соболь».
Водитель первого автомобиля скончался на месте, однако видимых повреждений на теле не обнаружили, проводится проверка.
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