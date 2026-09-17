Водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП в Пензенской области

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Кузнецком районе Пензенской области. По данным ведомства, 16 сентября в 12:40 на 732-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Geely Monjaro, пишет «Пенза-пресс» .

В результате столкновения 76-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva получил тяжелые травмы и скончался непосредственно на месте аварии. Пассажирка иномарки Geely Monjaro, 29-летняя женщина, с полученными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работу на месте инцидента, устанавливая все обстоятельства произошедшего смертельного ДТП.