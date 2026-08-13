Водитель Changan столкнулся с грузовиком в Кемерове

В Кемерове легковой автомобиль Changan при развороте столкнулся с грузовиком. В больницу доставили трех человек, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла на улице Терешковой, 39/5. По предварительным данным, водитель Changan при развороте налево не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним.

В результате ДТП госпитализировали водителя и пассажира легкового автомобиля, а также водителя грузовика.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса устанавливают обстоятельства происшествия.