Водитель большегруза стал жертвой аварии на тюменской трассе

Прокуратура Тюменской области предоставила обновленную информацию о дорожной аварии с участием грузовых автомобилей в Абатском районе. В результате происшествия один из водителей скончался. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
ДТП случилось рано утром 18 февраля на 342-м километре федерального шоссе Тюмень — Омск. В столкновении участвовали три грузовика. Водитель КамАЗа получил смертельные травмы и умер в машине скорой помощи.
Еще двух водителей доставили в больницу с травмами.
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