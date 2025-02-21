Водитель большегруза стал жертвой аварии на тюменской трассе

Прокуратура Тюменской области предоставила обновленную информацию о дорожной аварии с участием грузовых автомобилей в Абатском районе. В результате происшествия один из водителей скончался. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

ДТП случилось рано утром 18 февраля на 342-м километре федерального шоссе Тюмень — Омск. В столкновении участвовали три грузовика. Водитель КамАЗа получил смертельные травмы и умер в машине скорой помощи.

Еще двух водителей доставили в больницу с травмами.