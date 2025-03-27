Водитель BMW устроил ДТП с двумя погибшими в центре Новосибирска
Смертельная авария произошла на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта в Новосибирске. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, водитель BMW X6, следуя на высокой скорости, проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил кроссовер Hyundai Solaris.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека. Предполагаемый виновник ДТП отделался легкими ушибами. На место выезжали спасатели.
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