Водитель BMW получил 6 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Абинске

Абинский районный суд приговорил 42-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за аварию, в которой погиб мотоциклист. Об этом написала «Кубань 24» .

Трагедия произошла 26 марта на перекрестке улиц Ленина и Советов в Абинске. Водитель BMW 530D, находясь в состоянии наркотического опьянения, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Fuego Scrambler 250.

Мотоциклист, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Ранее судимый водитель помимо тюремного срока лишен права управлять транспортными средствами на три года. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.