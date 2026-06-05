Водитель BMW погиб, влетев в столб на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы в ночь на 5 июня произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением на улице Свободы и врезался в столб. Иномарку практически разорвало надвое, находившийся за ее рулем мужчина погиб.

Пострадали два пассажира. Их госпитализировали с различными травмами, медики оказывают им необходимую помощь.

Прокуратура Северо-Западного административного округа столицы взяла на себя контроль установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье легковушка протаранила вход в магазин и сбила покупателя.