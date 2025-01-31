Водитель BMW Х5 сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

В Ижевске на пешеходном переходе произошла трагедия — женщина пенсионного возраста погибла под колесами автомобиля. Авария случилась 31 января около восьми утра на улице Карла Маркса. Об этом написал сайт udm-info.ru.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля BMW X5 наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.
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