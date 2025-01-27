Водитель без прав врезался в общественный туалет и сбежал с места ДТП в Тобольске

В Тобольске сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал в здание общественного туалета, а затем скрылся с места ДТП. У нарушителя не оказалось водительского удостоверения. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Как сообщили полицейские, в ходе допроса 26-летний автомобилист объяснил, что машину занесло, а сбежал он, потому что у него нет водительских прав. Против мужчины составили административные материалы, а его автомобиль Ssang Yong эвакуировали на штрафстоянку. Общественный туалет получил повреждения, но устоял.