Водитель без прав врезался в общественный туалет и сбежал с места ДТП в Тобольске

В Тобольске сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал в здание общественного туалета, а затем скрылся с места ДТП. У нарушителя не оказалось водительского удостоверения. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Как сообщили полицейские, в ходе допроса 26-летний автомобилист объяснил, что машину занесло, а сбежал он, потому что у него нет водительских прав. Против мужчины составили административные материалы, а его автомобиль Ssang Yong эвакуировали на штрафстоянку. Общественный туалет получил повреждения, но устоял.
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