Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Ижевске
Дорожная авария с пострадавшими произошла в Ижевске на улице Чугуевского. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
Согласно данным полиции, 36-летний мужчина, не имевший права управления транспортным средством, сел за руль Ford Focus. По пути он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21074.
Травмы получили оба водителя. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
