Водитель без прав стал жертвой ДТП на трассе Тюмень — Омск

За прошедшие выходные на дорогах Тюменской области произошло 12 аварий, в которых один человек погиб и еще 13 получили травмы. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вечером в субботу на 21-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошла смертельная авария. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Mercedes потерял контроль над машиной, превысив допустимую скорость и не выдержав безопасную дистанцию. Он врезался в попутный автомобиль Kia Rio.

После удара машину отбросило на металлическое барьерное ограждение, а затем она вылетела с дороги в кювет и несколько раз перевернулась. Как выяснили автоинспекторы, у водителя Mercedes не было прав на управление транспортным средством.

Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшего, он скончался от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства трагедии.