Водитель без прав погиб при столкновении с электроопорой на трассе Тобольск — Вагай

Утром 31 июля на 55-м километре трассы Тобольск — Вагай случилось серьезное ДТП. По информации Telegram-канала управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобиль ВАЗ-2110 выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору, сообщил сайт Ura.ru .

По предварительной информации полиции, 33-летний водитель автомобиля не справился с его управлением. В результате аварии шофер получил смертельные травмы, 39-летнего пассажира с различными ранениями доставили в лечебное учреждение Тобольска.

Правоохранители также отметили, что мужчины возвращались из придорожного кафе. У погибшего не было прав на управление автомобилем. Сейчас проводится экспертиза, которая определит, был ли он трезв во время аварии.