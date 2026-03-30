Водитель без прав и два пассажира погибли при столкновении с грузовиком в Свердловской области

Смертельная авария произошла на 12-м километре автодороги Туринск — Урусова — Благовещенское — Кондрахино в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 34-летний местный житель за рулем автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением на затяжном повороте. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил сам водитель и двое его пассажиров — мужчины 50 и 39 лет. Они скончались до прибытия медиков.

Предполагаемый виновник аварии не имел водительского удостоверения. Проводится проверка.