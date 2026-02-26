В Воткинском районе Удмуртии, на трассе Ижевск — Воткинск, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля Lada Granta. Происшествие случилось утром 25 февраля на 42-м километре автодороги, написал Izhlife .

Предварительно установлено, что пожилой водитель, мужчина 68 лет, при обгоне не учел дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу грузовиком марки Dongfeng. Вследствие столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а его пассажирка, женщина 67 лет, получила серьезные травмы и была госпитализирована в ближайшую медицинскую клинику.

ГИБДД Удмуртии проводит проверку обстоятельств происшествия, чтобы установить все детали и причины аварии. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность при движении на участках с ограниченной видимостью и высокой загруженностью транспортом.