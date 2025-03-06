Водитель автобуса сбил женщину на зебре в Петербурге

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Северной столице. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на улице Оптиков водитель автобуса сбил женщину при повороте. Горожанка пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Информация о состоянии пострадавшей не поступала. Организована проверка.

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