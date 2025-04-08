Водитель автобуса сбил мальчика на самокате в Петергофе

В Петергофе автобус наехал на 12-летнего ребенка, который передвигался на самокате. Мальчик ехал на красный сигнал светофора, как выяснилось позже, написал Piter.TV.
Авария произошла 7 апреля на Петербургском проспекте. Ребенок был капюшоне и не убедился в безопасности проезда. Мальчика ударило зеркалом заднего вида автобуса. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины.
От госпитализации мальчика родители отказались. Сейчас по факту ДТП ведется проверка.
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